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Пластиковые модули плавучести изготавливаются методом ротационного формования из полиэтилена специальных марок (rotomo.ru).

Готовые изделия абсолютно герметичны, обладают хорошей прочностью, устойчивы к температурным колебаниям и ультрафиолету, имеют несколько цветовых решений.

Конструкции модулей предусматривает оригинальное торцевое соединение изделий между собой и пазы в верхней части модуля под ложементы рамы

В качестве ложементов рамы могут быть использованы прямоугольные профили 60*40 или 80*40 из нержавеющих марок стали, алюминия, оцинкованного металла или бруса из дерева.

Модули плавучести могут быть использованы для строительства катамаранов, тримаранов, понтонных лодок, плавучих платформ различного назначения, как самоходных, так и стационарных.

Модуль плавучести Е-75Н (носовой)

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Длина полная1750 мм
Длина рабочая1680 мм
Ширина460 мм
Высота500 мм
Масса18 кг
Толщина стенки6 мм
Нагрузка рабочая75 кг
Нагрузка max100 кг
Цена9000р
носовой модуль плавучести (длина)

Модуль Е-75Н имеет обтекаемую носовую часть. Предназначен для установки начальным или конечным элементом ряда модулей плавучего сооружения.

Модуль плавучести Е-75С (средний)

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Длина полная1340 мм
Длина рабочая1185 мм
Ширина460 мм
Высота500 мм
Масса17 кг
Толщина стенки6 мм
Нагрузка рабочая75 кг
Нагрузка max100 кг
Цена9000р
модуль плавучести средний (сбоку)

Модуль плавучести Е-75К (кормовой)

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Длина полная1700 мм
Длина рабочая1620 мм
Ширина460 мм
Высота500 мм
Масса18 кг
Толщина стенки6 мм
Нагрузка рабочая75 кг
Нагрузка max100 кг
Цена9000р
кормовой модуль плавучести (длина)

Модуль плавучести Е-75К (кормовой) предназначен для установки кормовым модулем для самоходных катамаранов, тримаранов и понтонных лодок.

В кормовой части модуля предусмотрено специальное место для монтажа электродвигателя.