Конструкции модулей предусматривает оригинальное торцевое соединение изделий между собой и пазы в верхней части модуля под ложементы рамы

Готовые изделия абсолютно герметичны, обладают хорошей прочностью, устойчивы к температурным колебаниям и ультрафиолету, имеют несколько цветовых решений.

В качестве ложементов рамы могут быть использованы прямоугольные профили 60*40 или 80*40 из нержавеющих марок стали, алюминия, оцинкованного металла или бруса из дерева.

Модули плавучести могут быть использованы для строительства катамаранов, тримаранов, понтонных лодок, плавучих платформ различного назначения, как самоходных, так и стационарных.