Пластиковые модули плавучести изготавливаются методом ротационного формования из полиэтилена специальных марок (rotomo.ru).
Готовые изделия абсолютно герметичны, обладают хорошей прочностью, устойчивы к температурным колебаниям и ультрафиолету, имеют несколько цветовых решений.
Конструкции модулей предусматривает оригинальное торцевое соединение изделий между собой и пазы в верхней части модуля под ложементы рамы
В качестве ложементов рамы могут быть использованы прямоугольные профили 60*40 или 80*40 из нержавеющих марок стали, алюминия, оцинкованного металла или бруса из дерева.
Модули плавучести могут быть использованы для строительства катамаранов, тримаранов, понтонных лодок, плавучих платформ различного назначения, как самоходных, так и стационарных.
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|Длина полная
|1750 мм
|Длина рабочая
|1680 мм
|Ширина
|460 мм
|Высота
|500 мм
|Масса
|18 кг
|Толщина стенки
|6 мм
|Нагрузка рабочая
|75 кг
|Нагрузка max
|100 кг
|Цена
|9000р
Модуль Е-75Н имеет обтекаемую носовую часть. Предназначен для установки начальным или конечным элементом ряда модулей плавучего сооружения.
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|Длина полная
|1340 мм
|Длина рабочая
|1185 мм
|Ширина
|460 мм
|Высота
|500 мм
|Масса
|17 кг
|Толщина стенки
|6 мм
|Нагрузка рабочая
|75 кг
|Нагрузка max
|100 кг
|Цена
|9000р
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|Длина полная
|1700 мм
|Длина рабочая
|1620 мм
|Ширина
|460 мм
|Высота
|500 мм
|Масса
|18 кг
|Толщина стенки
|6 мм
|Нагрузка рабочая
|75 кг
|Нагрузка max
|100 кг
|Цена
|9000р
Модуль плавучести Е-75К (кормовой) предназначен для установки кормовым модулем для самоходных катамаранов, тримаранов и понтонных лодок.
В кормовой части модуля предусмотрено специальное место для монтажа электродвигателя.