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Катамараны на пластиковых баллонах "MARINA PLASTIC"

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Длина3360 мм
Ширина1500 мм
Масса100 кг
Мест2 шт
Цена99 000р
марина пластик - вид сбоку

Катамаран «MARINA PLASTIC» построен на поплавках, изготовленных методом ротационного формования специальных марок полиэтилена (LDPE). Данный метод позволяет получить герметичное изделие без сварных швов, устойчивое к внешним воздействиям, в том числе и ультрафиолету. Срок службы такого изделия может достигать 50 лет.

Модульная конструкция поплавков позволяет строить плавсредства требуемых под ваши задачи размеров по длине и ширине, а также и использовать различные компоновки (катамаран, тримаран и т.д.)

Рама катамарана сварная, из алюминиевого бокса или нержавеющего профиля.

Палуба-морская (бакелизированная) фанера, толщиной 9-12мм.

Возможна комплектация катамарана различным оборудованием: сидения, маркизы и т.д.

Комплектация

ПараметрЗначение
1нагрузка, кг250
2компановкакатамаран
3модуль плавучести: материалротоформованный полиэтилен
4модуль плавучести: цветсиний/красный/желтый/зеленый
5рама: материалсварная, алюминиевый бокс
6палуба: длина, мм2400
7палуба: ширина, мм1220-1500
8палуба: материаляхтенная фанера 10мм