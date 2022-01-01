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|Длина
|3360 мм
|Ширина
|1500 мм
|Масса
|100 кг
|Мест
|2 шт
|Цена
|99 000р
Катамаран «MARINA PLASTIC» построен на поплавках, изготовленных методом ротационного формования специальных марок полиэтилена (LDPE). Данный метод позволяет получить герметичное изделие без сварных швов, устойчивое к внешним воздействиям, в том числе и ультрафиолету. Срок службы такого изделия может достигать 50 лет.
Модульная конструкция поплавков позволяет строить плавсредства требуемых под ваши задачи размеров по длине и ширине, а также и использовать различные компоновки (катамаран, тримаран и т.д.)
Рама катамарана сварная, из алюминиевого бокса или нержавеющего профиля.
Палуба-морская (бакелизированная) фанера, толщиной 9-12мм.
Возможна комплектация катамарана различным оборудованием: сидения, маркизы и т.д.
|№
|Параметр
|Значение
|1
|нагрузка, кг
|250
|2
|компановка
|катамаран
|3
|модуль плавучести: материал
|ротоформованный полиэтилен
|4
|модуль плавучести: цвет
|синий/красный/желтый/зеленый
|5
|рама: материал
|сварная, алюминиевый бокс
|6
|палуба: длина, мм
|2400
|7
|палуба: ширина, мм
|1220-1500
|8
|палуба: материал
|яхтенная фанера 10мм