Катамараны на пластиковых баллонах "MARINA PLASTIC"

Катамаран «MARINA PLASTIC» построен на поплавках, изготовленных методом ротационного формования специальных марок полиэтилена (LDPE). Данный метод позволяет получить герметичное изделие без сварных швов, устойчивое к внешним воздействиям, в том числе и ультрафиолету. Срок службы такого изделия может достигать 50 лет.

Модульная конструкция поплавков позволяет строить плавсредства требуемых под ваши задачи размеров по длине и ширине, а также и использовать различные компоновки (катамаран, тримаран и т.д.)

Рама катамарана сварная, из алюминиевого бокса или нержавеющего профиля.

Палуба-морская (бакелизированная) фанера, толщиной 9-12мм.

Возможна комплектация катамарана различным оборудованием: сидения, маркизы и т.д.