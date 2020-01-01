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Надувной катамаран (водный велосипед)
MARINA-M1

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Длина2650 мм
Ширина1250 мм
Масса25 кг
Мест1 место
Ценаот 37 900р
водный велосипед - вид сбоку

Видеообзор надувного катамарана

Технические характеристики

катамаран педальный - технические характеристики
ПараметрЗначение
1габариты в рабочем положении (l*s*h), мм2500x1250x1350
2габариты в транспортировочном положении (l*s*h), мм1000x500x450
3Габариты баллона (l*d), мм2500x300
4масса, кг23
5грузоподьемность, кг120
6максимальная осадка по килю велопривода, мм500
7максимальная осадка по баллонам, мм130
8материал баллонаПВХ 3х-слойный 650/750/850 г/м2
9материал рамы и велоприводаAISI 304
10передача велоприводаременная (зубчатый ремень)
11передаточное число5.7
12крейсерская скорость, км/ч4-5
13максимальная скорость, км/ч8
14регулировка сидения под ростда
15время приведения в рабочее положение, мин5
16число камер баллона1/2
17комплектациякатамаран, насос, ремень-стяжка
18цветкрасный, желтый, оранжевый, синий, серый

Общая информация о водном велосипеде

Наш педальный катамаран - это простота и надежность конструкции. Мы постарались найти баланс между комфортом эксплуатации, безотказностью и доступной стоимостью.

Баллоны сделаны из высококачественной трехслойной лодочной ПВХ-ткани плотностью 650-750 г/м2 от ведущих мировых производителей. Баллоны могут быть различных цветов, в т.ч. и комбинированных, в одно- и двухсекционном исполнении. Если вам необходимо купить водный велоспед для усиленного режима эксплуатации (прокат, водоемы с каменистым дном и т.д.), то мы можем опционально изготовить баллоны из ПВХ ткани плотностью 1050 г/м2.

Рама нашего надувного катамарана целиком изготовлена из нержавеющей стали, не подвержена коррозии и не требуют регулярного обслуживания.

Механизм крепления велопривода к раме водного велосипеда помогает легко преодолевать подводные препятствия, мели, осуществлять выход на берег без риска повреждения винта.


Складная конструкция рамы облегчает транспортировку педального катамарана и позволяет:

  • • использовать его как развлекательное плавательное средство для пляжного отдыха семьей или дружеской компанией;
  • • брать с собой в туристические пешие и велопоходы для преодоления водных преград;
  • • организовать бизнес по прокату надувных катамаранов как на базе отдыха, так и на самом труднодоступном пляже.

Купить водный велосипед просто:

  • • Оплата банковскими картами или по счету. Возможна доставка с наложенным платежом Почтой России.
  • • Доставка во все регионы России транспортными компаниями, с обязательным страхованием груза.
  • • Полноценная гарантия в соответствии с законодательством РФ и высокий уровень постгарантийного обслуживания клиентов.

Некоторые наши клиенты предпочитают купить надувной катамаран для себя и семьи, подарив много положительных эмоций детям, родным и друзьям при совместных выездах на природу.

Другие хотят купить водный велосипед для организации проката. Они получают качественное изделие, не требующее обслуживания и специальных условий хранения. Бизнес с нашими надувными катамаранами мобилен и позволит быть там, где вам хочется, просто транспортируя судно в багажнике автомобиля.


Дополнительные аксессуары к педальному катамарану

ПозицияЦена
1чехол транспортировочный серый1500р / шт
2колеса для перемещения по суше1500р / комплект
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