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|Длина
|2650 мм
|Ширина
|1250 мм
|Масса
|25 кг
|Мест
|1 место
|Цена
|от 37 900р
|№
|Параметр
|Значение
|1
|габариты в рабочем положении (l*s*h), мм
|2500x1250x1350
|2
|габариты в транспортировочном положении (l*s*h), мм
|1000x500x450
|3
|Габариты баллона (l*d), мм
|2500x300
|4
|масса, кг
|23
|5
|грузоподьемность, кг
|120
|6
|максимальная осадка по килю велопривода, мм
|500
|7
|максимальная осадка по баллонам, мм
|130
|8
|материал баллона
|ПВХ 3х-слойный 650/750/850 г/м2
|9
|материал рамы и велопривода
|AISI 304
|10
|передача велопривода
|ременная (зубчатый ремень)
|11
|передаточное число
|5.7
|12
|крейсерская скорость, км/ч
|4-5
|13
|максимальная скорость, км/ч
|8
|14
|регулировка сидения под рост
|да
|15
|время приведения в рабочее положение, мин
|5
|16
|число камер баллона
|1/2
|17
|комплектация
|катамаран, насос, ремень-стяжка
|18
|цвет
|красный, желтый, оранжевый, синий, серый
Наш педальный катамаран - это простота и надежность конструкции. Мы постарались найти баланс между комфортом эксплуатации, безотказностью и доступной стоимостью.
Баллоны сделаны из высококачественной трехслойной лодочной ПВХ-ткани плотностью 650-750 г/м2 от ведущих мировых производителей. Баллоны могут быть различных цветов, в т.ч. и комбинированных, в одно- и двухсекционном исполнении. Если вам необходимо купить водный велоспед для усиленного режима эксплуатации (прокат, водоемы с каменистым дном и т.д.), то мы можем опционально изготовить баллоны из ПВХ ткани плотностью 1050 г/м2.
Рама нашего надувного катамарана целиком изготовлена из нержавеющей стали, не подвержена коррозии и не требуют регулярного обслуживания.
Механизм крепления велопривода к раме водного велосипеда помогает легко преодолевать подводные препятствия, мели, осуществлять выход на берег без риска повреждения винта.
Складная конструкция рамы облегчает транспортировку педального катамарана и позволяет:
Купить водный велосипед просто:
Некоторые наши клиенты предпочитают купить надувной катамаран для себя и семьи, подарив много положительных эмоций детям, родным и друзьям при совместных выездах на природу.
Другие хотят купить водный велосипед для организации проката. Они получают качественное изделие, не требующее обслуживания и специальных условий хранения. Бизнес с нашими надувными катамаранами мобилен и позволит быть там, где вам хочется, просто транспортируя судно в багажнике автомобиля.
|№
|Позиция
|Цена
|1
|чехол транспортировочный серый
|1500р / шт
|2
|колеса для перемещения по суше
|1500р / комплект