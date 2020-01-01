Надувной катамаран (водный велосипед)

MARINA-M1

Наш педальный катамаран - это простота и надежность конструкции. Мы постарались найти баланс между комфортом эксплуатации, безотказностью и доступной стоимостью.

Баллоны сделаны из высококачественной трехслойной лодочной ПВХ-ткани плотностью 650-750 г/м2 от ведущих мировых производителей. Баллоны могут быть различных цветов, в т.ч. и комбинированных, в одно- и двухсекционном исполнении. Если вам необходимо купить водный велоспед для усиленного режима эксплуатации (прокат, водоемы с каменистым дном и т.д.), то мы можем опционально изготовить баллоны из ПВХ ткани плотностью 1050 г/м2.

Рама нашего надувного катамарана целиком изготовлена из нержавеющей стали, не подвержена коррозии и не требуют регулярного обслуживания.

Механизм крепления велопривода к раме водного велосипеда помогает легко преодолевать подводные препятствия, мели, осуществлять выход на берег без риска повреждения винта.

Складная конструкция рамы облегчает транспортировку педального катамарана и позволяет:

• использовать его как развлекательное плавательное средство для пляжного отдыха семьей или дружеской компанией;

• брать с собой в туристические пешие и велопоходы для преодоления водных преград;

• организовать бизнес по прокату надувных катамаранов как на базе отдыха, так и на самом труднодоступном пляже.

Купить водный велосипед просто:

• Оплата банковскими картами или по счету. Возможна доставка с наложенным платежом Почтой России.

• Доставка во все регионы России транспортными компаниями, с обязательным страхованием груза.

• Полноценная гарантия в соответствии с законодательством РФ и высокий уровень постгарантийного обслуживания клиентов.

Некоторые наши клиенты предпочитают купить надувной катамаран для себя и семьи, подарив много положительных эмоций детям, родным и друзьям при совместных выездах на природу.

Другие хотят купить водный велосипед для организации проката. Они получают качественное изделие, не требующее обслуживания и специальных условий хранения. Бизнес с нашими надувными катамаранами мобилен и позволит быть там, где вам хочется, просто транспортируя судно в багажнике автомобиля.