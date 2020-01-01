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|Длина
|2400 мм
|Ширина
|1150 мм
|Масса
|7 кг
|Мест
|2 шт
|Цена
|9 900р
Надувная ПВХ-лодка изготовлена из высококачественной ткани плотностью 750 г/м2 ярких расцветок от ведущих мировых производителей. Лодка разработана для организации проката с минимальными стартовыми вложениями, а также для семейного отдыха на водоемах.
Лодка имеет 2 сидения, одно из которых сдвижное, что позволяет разместиться двум отдыхающим с максимальным удобством.
И, безусловно, эта лодка подойдет и любителям рыбалки.
|№
|Параметр
|Значение
|1
|лодка, шт
|1
|2
|весла, шт
|2
|3
|насос, шт
|1
|4
|сумка, шт
|1