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Надувная ПВХ-лодка

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Длина2400 мм
Ширина1150 мм
Масса7 кг
Мест2 шт
Цена9 900р
надувная лодка - вид слева

Видеообзор надувной ПВХ-лодки

Надувная ПВХ-лодка изготовлена из высококачественной ткани плотностью 750 г/м2 ярких расцветок от ведущих мировых производителей. Лодка разработана для организации проката с минимальными стартовыми вложениями, а также для семейного отдыха на водоемах.

Лодка имеет 2 сидения, одно из которых сдвижное, что позволяет разместиться двум отдыхающим с максимальным удобством.

И, безусловно, эта лодка подойдет и любителям рыбалки.

Комплектация

ПараметрЗначение
1лодка, шт1
2весла, шт2
3насос, шт1
4сумка, шт1