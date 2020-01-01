Надувная ПВХ-лодка

Надувная ПВХ-лодка изготовлена из высококачественной ткани плотностью 750 г/м2 ярких расцветок от ведущих мировых производителей. Лодка разработана для организации проката с минимальными стартовыми вложениями, а также для семейного отдыха на водоемах.

Лодка имеет 2 сидения, одно из которых сдвижное, что позволяет разместиться двум отдыхающим с максимальным удобством.

И, безусловно, эта лодка подойдет и любителям рыбалки.