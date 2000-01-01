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Водный батут
MARINA-M3

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Длина3600 мм
Ширина2200 мм
Масса120 кг
Ценаот 149 900р
водный аттракцион - вид сбоку

Водный батут MARINA-M3 - новинка на рынке водных аттракционов и пляжного оборудования,отличается высоким качеством, простотой конструкции, высокой мобильностью и привлекательной стоимостью.

Предназначен для организации водных развлечений отдыхающих на пляжах, домах отдыха, санаториях.

Водный батут представляет собой несамоходную конструкцию на пластиковых модулях плавучести, расположенных по принципу катамарана.

Конструкция катамарана предполагает крепление (швартовку) как к стационарному пирсу, причалу или понтону, так и якорение на открытой воде. В этом случае предусмотрен удлиненный лестничный трапик для захода из воды, а также комплект якорей.

Минимальная глубина в месте установки водного аттракциона - 2 метра.

Не требуется регистрация в ГИМС.

Технические характеристики

ПараметрЗначение
1габариты в рабочем положении (l*s*h), мм3600x2200x2700
2количество поплавков, шт5
3масса, кгдо 160
4размеры батута (l*s), мм2000x2000
5материал баллоновполиэтилен
6материал рамыкоррозионностойкая сталь