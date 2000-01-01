Водный батут

MARINA-M3

Водный батут MARINA-M3 - новинка на рынке водных аттракционов и пляжного оборудования,отличается высоким качеством, простотой конструкции, высокой мобильностью и привлекательной стоимостью.

Предназначен для организации водных развлечений отдыхающих на пляжах, домах отдыха, санаториях.

Водный батут представляет собой несамоходную конструкцию на пластиковых модулях плавучести, расположенных по принципу катамарана.

Конструкция катамарана предполагает крепление (швартовку) как к стационарному пирсу, причалу или понтону, так и якорение на открытой воде. В этом случае предусмотрен удлиненный лестничный трапик для захода из воды, а также комплект якорей.

Минимальная глубина в месте установки водного аттракциона - 2 метра.

Не требуется регистрация в ГИМС.