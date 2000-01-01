Моторный катамаран

MARINA-M2EL

Моторный катамаран MARINA-M2EL - наша новинка на рынке водных аттракционов.

Катамаран представляет собой комфортабельный шезлонг на пластиковых модулях плавучести. В нем с удобством разместятся двое взрослых и двое детей. Предназначен для организации водных прогулок отдыхающих на пляжах, домах отдыха, санаториях.

В движение моторный катамаран приводится одним или двумя лодочными электрическими моторами суммарной мощностью от 0,8 до 6 л.с. Средний запас хода - до 6 часов на одной зарядке аккумулятора. Возможна комплектация солнечными панелями. Не требуется регистрация в ГИМС.

Выбор количества и мощности моторов зависит от водоема предполагаемой эксплуатации электрического катамарана.