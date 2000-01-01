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|Длина
|3350 мм
|Ширина
|2000 мм
|Масса
|90-120 кг
|Мест
|2+2
|Цена
|от 124 900р
Моторный катамаран MARINA-M2EL - наша новинка на рынке водных аттракционов.
Катамаран представляет собой комфортабельный шезлонг на пластиковых модулях плавучести. В нем с удобством разместятся двое взрослых и двое детей. Предназначен для организации водных прогулок отдыхающих на пляжах, домах отдыха, санаториях.
В движение моторный катамаран приводится одним или двумя лодочными электрическими моторами суммарной мощностью от 0,8 до 6 л.с. Средний запас хода - до 6 часов на одной зарядке аккумулятора. Возможна комплектация солнечными панелями. Не требуется регистрация в ГИМС.
Выбор количества и мощности моторов зависит от водоема предполагаемой эксплуатации электрического катамарана.
|№
|Параметр
|Значение
|1
|габариты в рабочем положении (l*s*h), мм
|3300x2000x2350
|2
|габариты в транспортировочном положении (l*s*h), мм
|3300x2000x1500
|3
|масса, кг
|до 130
|4
|грузоподьемность, кг
|250
|5
|материал баллонов
|полиэтилен
|6
|материал рамы
|нержавеющая сталь
|7
|материал шезлонга
|ткань ПВХ
|8
|тип двигателя
|электрический
|9
|запас хода, ч
|до 6
|10
|скорость, км/час
|до 10
|11
|цвет поплавков
|желтый, красный, синий
|12
|цвет шезлонга
|на выбор