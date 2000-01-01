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Моторный катамаран
MARINA-M2EL

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Длина3350 мм
Ширина2000 мм
Масса90-120 кг
Мест2+2
Ценаот 124 900р
электрокатамаран - вид спереди слева

Моторный катамаран MARINA-M2EL - наша новинка на рынке водных аттракционов.

Катамаран представляет собой комфортабельный шезлонг на пластиковых модулях плавучести. В нем с удобством разместятся двое взрослых и двое детей. Предназначен для организации водных прогулок отдыхающих на пляжах, домах отдыха, санаториях.

В движение моторный катамаран приводится одним или двумя лодочными электрическими моторами суммарной мощностью от 0,8 до 6 л.с. Средний запас хода - до 6 часов на одной зарядке аккумулятора. Возможна комплектация солнечными панелями. Не требуется регистрация в ГИМС.

Выбор количества и мощности моторов зависит от водоема предполагаемой эксплуатации электрического катамарана.

Технические характеристики


ПараметрЗначение
1габариты в рабочем положении (l*s*h), мм3300x2000x2350
2габариты в транспортировочном положении (l*s*h), мм3300x2000x1500
3масса, кгдо 130
4грузоподьемность, кг250
5материал баллоновполиэтилен
6материал рамынержавеющая сталь
7материал шезлонгаткань ПВХ
8тип двигателяэлектрический
9запас хода, чдо 6
10скорость, км/часдо 10
11цвет поплавковжелтый, красный, синий
12цвет шезлонгана выбор